Mario Salas: "Yo me veo dirigiendo a Sporting Cristal en la Libertadores del próximo año"

La posibilidad de que Mario Salas recale en el cuadro de Colo Colo se ve más difícil, puesto que no solo desde la directiva de Sporting Cristal han puesto trabas a la opción, sino que también el propio estratega estableció distancia.



Acerca de los rumores, el Comandante dijo que "no tengo nada que decir. Yo me veo dirigiendo a Sporting Cristal en la Libertadores del próximo año".



Vale decir que el deseo de contar con Salas en el Cacique es concreto, a tal punto que el propio Aníbal Mosa sostuvo que el DT cumple con el perfil.