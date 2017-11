Mario Salas y su partida de la UC: "Quería seguir siendo el técnico del equipo"

El aún entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, habló este jueves en conferencia de prensa para dar a conocer su postura sobre lo que será su desvinculación del club apenas acabe el torneo de Transición.

Sobre aquello, Salas indicó que "sólo tengo palabras de agradecimiento para Universidad Católica, en especial a los jugadores. El haber compartido con ellos estos momentos ha sido muy grato para mí y me han respondido a cada momento".

En esa línea, el DT agregó: "Quiero agradecer a todos y que no se me escape nadie. Las relaciones han sido muy afectuosas y se formó una relación muy especial por años, así que no me queda otra cosa que dar las gracias"

Consultado a que se debió su partida del elenco precordillerano, argumentó que "estas evaluciones vienen y se hace uso de una clausula. Yo quería seguir al mando del equipo, pero el directorio está en la facultad de poner término a la relación cuando estime conveniente".

"Ha sido todo en base a temas contractuales. Cuando se hacen los contratos y se firma, uno está claro que esto tiene que ser así. Las razones que se dieron al fin del termino de contrato no empaña para nada todo lo que viví en esta situación y todo lo que logré en la institución", añadió.

Salas, además hizo una autocrítica sobre el mal año que han tenido los de la Franja. "Este no fue un buen semestre y es lo que gatilla que nosotros no sigamos. El año 2016 fue espectacular y eso no lo olvidaremos nunca como cuerpo técnico, estemos donde estemos, pero no hay que olvidarse que no terminamos como queríamos", aseveró.

Sobre su deuda internacional con el club, sostuvo que "sé que quedé en deuda con ese tema, pero espero que alguien que llegue pueda tapar la deuda internacional que tiene el club, para que sea mucho más grande de lo que ya es".

Finalmente, el DT habló sobre una eventual llegada a la Selección chilena.

"No me canditearé a la Selección porque no quiero que suene así. A mi me encantaría y es un sueño para cualquier técnico dirigir la selección nacional. Un proyecto interesante siempre será bienvenido", cerró.