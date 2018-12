Mario Salas y su futuro: 'No puedo decir ni afirmar nada, porque depende de reuniones'

Continúa la incertidumbre en torno al futuro de Mario Salas, ya que el propio estratega no dejó en claro si seguirá al mando de Sporting Cristal.



Tras la obtención del título, el Comandante manifestó en conferencia de prensa que aún resta por definir varios temas para concertar su continuidad.



"La verdad es que es un tema que hay que resolver lógicamente (su permanencia) y de alguna forma no estoy en condiciones para definir esa situación", sostuvo.



Salas añadió que "no puedo decir nada ni afirmar nada, porque depende de reuniones y la decisión que vaya a tomar va a ser posterior a lo de hoy".



Recordemos que el estratega es el principal candidato para llegar a la banca de Colo Colo.