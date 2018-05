Mario Salas y su futuro: "Me encantaría dirigir en Europa"

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, conversó con Los Tenores, en donde abordó el éxito que ha logrado en el cuadro peruano, en vista de que consiguió el torneo de verano de la liga del país vecino.



Acerca de cómo distingue al fútbol de dicha nación, el Comandante expresó que "es un fútbol que juega mucho con la posesión del balón y a las transiciones rápidas. Pero hay un poco de todo, hay unos equipos que son más directos y hay otros que juegan al segundo balón, pero van cambiando mucho de acuerdo al lugar y en dónde se juegue. Generalmente como táctica o estrategia van cambiando muchos los partidos".

Con respecto a lo que espera para su carrera, manifestó que de aquí a unos años se ve "ojalá trabajando en el fútbol, después a mí me encantaría dirigir en Europa. Estamos haciendo todo lo posible para ir".



Por otro lado, el Comandante tuvo algunas palabras para su exclub, Universidad Católica, reconociendo que solo ha visto un encuentro, del cual pudo consignar que "me pareció un equipo muy sólido en general, pero no he visto más partidos, así que no podría analizar".