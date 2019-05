Mario Salas, sobre Matías Fernández: 'No es un jugador en el cual hemos pensado'

El nombre de Matías Fernández siempre aparece en Colo Colo cada vez que se acerca el mercado de fichajes y esta vez no es la excepción ya que el momento de "Matigol" no es bueno en su actual club, el Junior de Barranquilla.

Sobre este rumor se refirió el técnico de los albos, Mario Salas, pensando en contar o no con el volante para el segundo semestre: "Tengo una reunión pendiente con Marcelo (Espina) con respecto a los refuerzos, tenemos que ver más adelante. Matías siempre va a ser un jugador que tiene la posibilidad de llegar, Colo Colo es su casa pero en el fondo hay que ver de qué se trata, porque la verdad no es un jugador en el cual hemos pensado pero porque todavía estoy en el proceso de ver que jugadores van a venir y que es lo que me puede ofrecer el club como para traer".

En su estadía en Colombia, Fernández ha jugado 7 partidos de los cuales 5 fueron de titular marcando solamente un gol.

Habrá que esperar la decisión que se tome en Macul, considerando que "El Comandante" ya piensa en un centro delantero para la otra mitad del campeonato.