Mario Salas sobre la eliminación de Copa Sudamericana: 'Para mí no es un fracaso'

Sigue dando vueltas la eliminación de Colo Colo de la Copa Sudamericana tras caer por penales ante Universidad Católica de Ecuador. Ahora los albos se preparan pensando en el duelo ante Unión La Calera.

El técnico de los albos, Mario Salas se refirió a la dura eliminación manifestando que "para mí no es un fracaso. Y no es porque le tenga miedo a la palabra fracaso. Nos ganaron, no logramos el objetivo importante. Y soy el responsable".

Una situación delicada para el cuadro albo al quedar fuera de la Copa Sudamericana, ya que no lograron el primer objetivo de Salas, que era avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Ahora los albos se concentrarán en el torneo nacional donde marchan en la tercera ubicación con 20 puntos, a cinco del líder y a uno de su próximo rival, Unión La Calera.

"Tenemos que ganar, para superar a Calera que está por sobre nosotros y seguir a la caza del líder", manifestó Salas quién espera y requiere lograr una victoria en la quinta región.

Fuera de la Copa Sudamericana, Mario Salas se concentra en el torneo nacional, donde "Colo-Colo tiene que pelear el campeonato. Vamos a ir por el título. Si dijera lo contrario es como no estar en Colo-Colo. Sin duda que vamos por el Campeonato Nacional", sentenció el técnico del Cacique.