Mario Salas sobre interés por Edson Puch: 'Es una opción y me gusta'

Mario Salas analizó durante la conferencia de prensa sus primeros días de trabajo junto a Colo Colo en la previa del viaje a Argentina para realizar la pretemporada.

El entrenador confesó que está tranquilo con el proceso de búsqueda de refuerzos, mientras que confirmó el interés por Edson Puch. "Me preocupa más la calidad que la cantidad de refuerzos. Me imagino que en la Universidad de Chile es igual. Pero no miro la vereda del frente. No nos hemos puesto plazo para los refuerzos, pero lo ideal es que estén lo antes posible. Lo de Puch es una opción y me gustaría tenerlo".

Además confirmó que Jaime Valdés viajará a realizar la pretemporada junto a los albos en Argentina. "Él viajará a la pretemporada con nosotros. Él es jugador del club y tiene contrato vigente con Colo Colo".

El exdirector técnico descartó cualquier molestaría con Jorge Valdivia y Julio Barroso por no haberse presentado durante la primera jornada de trabajo. "Estoy muy contento de poder tener a Jorge Valdivia en el plantel y disfrutar de su talento. No estoy molesto, sabía que el llegaría tarde, al igual que Julio”.

El cuadro albo viajará el día domingo a realizar la pretemporada en Argentina donde se medirá ante Platense en un duelo amistoso.