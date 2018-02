Mario Salas se sincera: "Será difícil que me olviden en la UC"

Cuando ya no queda nada para que Mario Salas debute oficialmente por Sporting Cristal en Perú, el entrenador chileno repasó lo que ha sido su estadía en el cuadro peruano y lo que significó su tormentosa salida de Universidad Católica el año pasado.

Respecto a su visión del fútbol péruano, el estratego sostuvo a La Tercera que "hasta el momento ha sido todo muy bueno. Se ve un campeonato muy duro, sobre todo por los resultados que se dieron en la primera fecha del torneo. Esperamos seguir trabajando de la misma manera para poder pelear el campeonato. Ése es el objetivo que nos trazamos"

En esa línea, el DT no quiso realizar una comparación con el fútbol chileno. "No sabría decir que torneo es mejor. El fútbol peruano lo encuentro muy competitivo. Es muy difícil jugar en Perú. De los 16 equipos, ocho son en altura. Y de esos ocho, cuatro son sobre los tres mil metros. Es un campeonato muy exigente, muy duro, que te obliga a estar muy preparado para los partidos que se te van presentando", aseguró.

¿Fue difícil tomar la decisión de dirigir a Sporting Cristal? "No, para nada. A este club lo conocía porque vine con la UC a jugar un amistoso. Tuve contacto con Chemo del Solar y ahí me enteré de hartas cosas que jugaron a favor al momento de tomar esta decisión. Este club no tiene nada que envidiarle a los grandes de Chile", indicó.

Consultado sobre si dirigir en el país incaico es la escala para saltar a Europa, manifestó que "a mí me gustaría seguir desarrollándome como técnico. Uno tiene sueños en la vida y uno de esos sueños es dirigir allá, no te lo puedo negar. Me encanta esa idea y para eso trabajo",

¿En qué liga le gustaría dirigir? "Me encanta la Premier League, siempre me ha fascinado. Es muy organizada, hay excelentes jugadores, las instituciones son muy sólidas. Es otro mundo", sinceró el entrenador.

Salas, también tuvo palabras para lo que significó su salida de la UC, club en el que estuvo largos años y obtuvo un bicampeonato. "Yo soy una persona que trata de superar rápido las cosas. La Católica ya fue. Lo que no quiere decir que no valoro mucho lo que aprendí durante todo ese tiempo. Pero me enfoco más en el presente", aseveró.

¿Será difícil que lo olviden en la Católica luego de obtener un bicampeonato?

"Sí, será difícil que me olviden, pero ésa es una pregunta más para los hinchas. No me la haga a mí. Pese a esto, entendí las pifias de los hinchas del club en su momento. El fútbol es presente, es como la vida: vale lo que estás viviendo en ese momento" sostuvo Salas.

En esa línea, agregó: "Yo estaba con muchas ganas de seguir en la UC, pero sentí, luego de conversar con los dirigentes, que lo mejor era salir del club. Las cosas no andaban bien y uno no podía desconocer eso.

Finalmente, el entrenador nacional se refirió a la llegada de Reinaldo Rueda a la selección chilena, asegurando que es hombre correcto para hacerse cargo de la Roja.

"Es el hombre indicado, sin duda. Estoy seguro que le irá muy bien porque se ve que es un entrenador muy capaz, muy trabajador. Tiene más posibilidades de que le vaya bien a que le vaya mal", manifestó.

¿Le hubiese gustado ser usted el elegido? "¿Le digo la verdad? Nunca me imaginé entrando a Juan Pinto Durán", cerró Salas.