Mario Salas respaldó dichos de Nicolás Maturana: 'Fue muy consecuente con su forma de ser'

Mario Salas analizó la previa del duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique donde aprovechó de respaldar a su exdirigido Nicolás Maturana.

Sobre los dichos del jugador de Universidad de Concepción en contra de los medidores eléctricos, Salas aseguró que aprobaba su compromiso con sus ideas. "Siento que lo del Nico fue algo muy consecuente con su forma de ser. Fueron declaraciones hechas en un marco de respeto y de alguna forma testimonian lo que expresa. Más allá del contexto o de la forma política, me parece bien que lo haya hecho sin ningún problema".

Pensando en que la próxima semana, Colo Colo deberá enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador, el técnico albo aseguró que la prioridad está puesta en el partido con Iquique. "Lo más importante en estos momentos es Iquique porque nos permite seguir peleando el campeonato. A mí no me preocupa ahora la Católica de Ecuador, me interesa el partido con Iquique y cómo llegamos a ese partido".

Sobre el estado físico de los jugadores, Salas descartó la idea de dosificar para enfrentar los próximos compromisos. "No tenemos la dosificación como una política. Entendemos que si llega el momento de que tengamos que hacerla en determinados casos, lo haremos. No estamos con la idea de dosificar. Queremos poner lo mejor para el partido más importante. Y ahora, el más importante es contra Iquique".

El duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique será el día sábado a las 18:00 horas.