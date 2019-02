Mario Salas no se pone metas con Colo Colo: 'Algunos procesos requieren tiempo'

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, habló este jueves en conferencia de prensa sobre el presente del equipo, donde no la han pasado muy bien, ya que acumulan cinco derrotas consecutivas durante la pretemporada.

Sobre aquello, el estratego de los albos indicó: "Los resultados siempre son importantes. En ese aspecto no quedamos bien. Cumplimos objetivos internos que los desarrollamos de buena forma. Hay imponderables, como los lesionados que nos significa tomar providencias sobre algunas cosas. Trabajamos muy bien".

En ese panorama, se refirió a los jugadores que han quedado con problemas tras los cotejos. "Paredes arrastra una lesión desde el campeonato pasado y Ronald (de la Fuente) una molestia. Parece que lo de Ronald va a ser más rápido que lo de Esteban", sostuvo.

Consultado sobre la llegada de Darío Melo y la pelea por un puesto en el arco con Brayan Cortés tras la lesión de Agustín Orión, manifestó que "la lucha y la competencia se va a dar y el que tenga un mejor rendimiento va a jugar".

En esa línea, el DT también tuvo palabras sobre la llegada de Pablo Mouche al club. "Esperamos que pueda cumplir roles específicos, en relación con alimentar a nuestro centrodelantero. Ser un asistidor y definidor de jugadas. Por los antecedentes que tenemos, debería ser un asistidor y un jugador que nos entregue muchas oportunidades de gol".

En este sentido, Salas manifestó estar conforme con las incorporaciones que ha sumado la institución.

"Se pudo traer a los jugadores que queríamos ye eso genera que el equipo se vaya desarrollando mejor. Queremos llegar al primer partido con una estructura sólida y tener un mejor desarrollo futbolístico", aclaró.

Finalmente, el técnico del Cacique fue consultado sobre cúando se podrá apreciar el poderío de su escuadra, respondiendo: "No voy a poner un límite. Algunos procesos requieren tiempo. Vamos a ir a ganar el partido contra U. Española y si no los obtenemos, no va a ser lo que queramos tener. Pero yo no soy de excusas: Nosotros ante Unión vamos a ir a ganar, como en todos los partidos".