Mario Salas: 'Es un tema cerrado, Gaete es jugador de Colo Colo'

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, realizó una conferencia de prensa desde Argentina, en el marco de la pretemporada del Cacique, en donde abordó diversos temas.



Dentro de lo consultado, estuvo la situación de Juan Carlos Gaete, sobre el cual expresó que "está clara la situación. La postura que tiene Marcelo (Espina) es la que tiene el club y la que tengo yo. Estamos esperando ver qué sucede y ver qué decisión toma él. Él tiene la respuesta a todas las cosas. Él señaló que no tuvo ningún problema con sus compañeros, me lo dijo a mí. Es un tema cerrado, Gaete es jugador de Colo Colo".



Acerca de la conformación del plantel, el Comandante reveló que está conforme con la llegada de Gabriel Costa y de Andrés Vilches, pero adelanta más.



"Nos faltan uno o dos refuerzos, dependiendo de lo que suceda. Estamos tranquilos", manifestó.



Por otro lado, Salas se refirió a la posibilidad de que partan Matías Zaldivia y Claudio Baeza, afirmando que "son dos grandes jugadores. No hay nada concreto y ninguna oferta en ambos casos".