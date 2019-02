Mario Salas descartó a Paredes: 'Lo de Esteban es para pensar en el segundo partido'

Colo Colo se prepara pensando en el debut del campeonato nacional este domingo ante Unión Española en Santa Laura, con la urgencia de conseguir una victoria que olvide las derrotas cosechadas en la pretemporada.

Pero Mario Salas tiene una importante baja para el duelo de estreno ante los hispanos y es que Esteban Paredes no estará para el partido ante los rojos de Independencia, así lo confirmó el mismo técnico: "Lo de Esteban es para pensar ya en el segundo partido. Lo de Jorge (Valdivia) está en veremos, hay que monitorearlo".

Jorge Valdivia ha estado durante toda la semana con cuidados especiales para intentar llegar bien físicamente al enfrentamiento del domingo, es por eso que el "Mago" aún es duda en el Cacique.

"Paredes y Valdivia son distintos a Alarcón y Provoste, por ejemplo. Pero entendemos que lo que hemos trabajado sí hemos tenido en cuenta las lesiones. Esperamos que el plantel responda", manifestó Salas pensando en las variantes que tendrá que ocupar ante los hispanos.

"El Comandante" analizó el momento en el que llegan para el arranque del torneo: "No tengo excusas para nada. Sé dónde estoy. El plantel está conformado como yo quiero que esté. Y vamos a dar el todo por el todo. Vamos a ir a ganar al Santa Laura. No hay excusas, no hay presiones, no hay temor".

A las 19 horas está porgramado el cotejo entre albos y rojos con arbitraje de Eduardo Gamboa.