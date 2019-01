Mario Salas analizó la actualidad del equipo: 'Hemos ido de menos a más'

Tras la derrota de Colo Colo por 3 goles a 2 frente a Everton por la última fecha de la copa Fox Sports, el técnico del cacique, Mario Salas, realizó su análisis de lo que fue la participación de los albos en este torneo donde no pudo cosechar victorias.

"Yo creo que ha sido un campeonato en que hemos ido de menos a más", fue la primera reflexión del estratega albo quién después agregó, apuntando al duelo frente a los ruleteros, que "Nos generamos muchas ocasiones de gol, fuimos muy eficientes, muy eficaces, me deja una grata impresión. El segundo tiempo Everton toma el control del partido por mérito de ellos"

Pese a la mala racha, Mario Salas se mantiene firme y manifiesta que: "Seguimos con la misma idea, de ser un equipo protagonista, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, vamos a seguir adelante, como tiene que ser Colo Colo, nos caemos y nos volvemos a levantar".

Ante los comentarios de la prohibición de algunas comidas, "El Comandante" expreso que "nosotros no hemos cambiado absolutamente nada, lo que se come ahora es parte de la nutricionista, yo no sé absolutamente nada, no me meto en nada de lo que es el área nutricional y lo que estima para cada comida".

Además agregó: "Estos jugadores son muy profesionales y cada uno sabe lo que deben comer y lo que no deben comer".

Con respecto al nuevo refuerzo, el delantero Javier Parraguez, el ex técnico del Sporting Cristal espera "Que sea un referente de área, que venga a aportar, que tenga esta disposición que siempre le he visto y que nos dé la posibilidad de gritar sus goles"

Colo Colo ahora se concentrará para el comienzo del campeonato donde debuta frente a Unión Española, a la espera de nuevos refuerzos, y del trabajo de un plantel, que según Mario Salas "hoy demuestra que esta para grandes cosas".