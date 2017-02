Mario Salas: "A Católica no le puede volverle a pasar" lo de Sausalito

Pese a que recuperó a Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida para el duelo ante Santiago Wanderers en Valparaíso, el técnico de Universidad Católica, Mario Salas, reaccionó con molestia por cómo jugó su equipo el fin de semana frente a Everton.

"Aquí hubo algo y pasó algo para que perdiéramos el partido, no me puedo quedar con una reflexión superficial, tiene que ser profunda, porque acá hay un aviso, un toque de alerta y lamentablemente perdimos tres puntos, no puedo mirar en menos lo que nos pasó en (el estadio) Sausalito, no puedo decir que no da para dramatizar", dijo.

En conferencia de prensa, el "Comandante" enfatizó que "no quiero que me pase de nuevo lo de Sausalito, no quiero eso, para eso debemos dar un paso para adelante en la mejora de lo que pasó el fin de semana. Es cierto que uno no tiene que quedarse en esta parálisis del análisis, pero esto no puede volver a pasar, Católica no puede volver a jugar de la forma que lo hizo con Everton en Sausalito".





Respecto a las bajas, Salas reconoció que el plantel cruzado ha sufrido con el tema muscular, detallando que están fuera "Germán (Lanaro), Carlos (Espinosa) por un esguine y David (Llanos) por una lesión muscular".

"Son situaciones a las cuales al inicio de un campeonato, donde las intensidades para jugar son tan distintas que en los amistosos, pretemporada y entrenamiento, pero son situaciones que pasa. Cuando uno inicia un campeonato uno cree que puede pasar esto, por eso se idea y arma un plantel donde se piensa que va a tener respuestas frente a esto y eso es lo que armamos", cerró.