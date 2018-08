Mario Mandzukic anunció su retiro de la selección croata

Mario Mandzukic puso fin a su ciclo en la selección croata. El delantero de la Juventus anunció su retiro a los 32 años de edad a través de una emotiva carta en su cuenta de Instagram.



"No hay un momento ideal para partir. Si pudiéramos, creo que todos jugaríamos por Croacia mientras vivamos, porque no hay mayor orgullo. Pero siento que el momento para mí es ahora", escribió el ariete.



"Agradezco a todos mis compañeros, porque de alguna manera todos dejaron una marca en mi carrera. En el camino siempre fueron mis mejores amigos, y les agradezco su gran apoyo (...) Perdí la pelota o alguna oportunidad de gol, pero siempre me entregué y dejé mi corazón en el campo. Gracias por haberlo reconocido y estar conmigo", agregó.