Mario Briceño arrojó doping positivo por marihuana

Universidad de Chile compró a Mario Briceño en 2016 como una apuesta a futuro tras desembolsar 200 mil dólares por el 60% de su pase a Club Deportes La Serena.



Sin embargo, el delantero de 21 años no tuvo el rendimiento esperado por lo que debió partir a préstamo a Deportes Antofagasta y posteriormente, a Curicó Unido, donde aún no convierte.



La mala suerte no cesa para el joven ariete, ya que este martes ADN Deportes confirmó que Briceño arrojó positivo por consumo de marihuana y arriesga hasta dos años de suspensión.