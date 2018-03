Marcos Riquelme: "La altura será un factor importante para Colo Colo"

Marcos Riquelme, delantero de Bolívar, conversó con ADN Deportes en la previa del duelo ante Colo Colo por Copa Libertadores y anticipó el choque por el Grupo B.



"Será uno de los más importantes de la fase de grupo, enfrentando a Pablo (Guede) que lo tuve como técnico. Tengo los mejores recuerdos de él, que ahora dirige al más grande de Chile", dijo en Los Tenores.



El ariete trasandino aseguró que "la altura será un factor importante para mañana, tanto para Bolívar como para Colo Colo".



Para Riquelme, la estrategia de Bolívar será "ir a atacar todo el tiempo y no darles espacios ni ventaja tampoco. Es algo de lo que podemos hacer mañana. Si le damos espacios o manejo del balón, ellos pueden hacernos mucho daño".



Además, reveló conversaciones con el plantel respecto a las cualidades del Cacique. "Al técnico no le dije nada, sí a mis compañeros. Les dije las virtudes que tienen. Vi los partidos de Colo Colo. No tengo nada que esconder, me gusta ver cómo juega. Les hice saber que no iba a hacer nada fácil para nosotros, pero tampoco para ellos", agregó.



Respecto a cómo se dará el encuentro en La Paz: "Calculo que se va a dar un partido intenso en todas sus líneas y por los jugadores que hay en los dos equipos se puede dar de ida y vuelta".



Por último, volvió a alabar a Guede, quien lo dirigió en Palestino en 2015: "Con Pablo aprendí a jugar en tres posiciones; extremo por izquierda, por derecha y de nueve. Me tocó salir goleador del campeonato chileno con 12 goles y me hizo crecer tanto como jugador como persona".