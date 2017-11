Marco Cornez revivió la jornada en que Luka Tudor le marcó siete goles en un partido

Un día como hoy en 1993, el "Tenor goleador" Luka Tudor anotó 7 tantos frente a Deportes Antofagasta, máxima cantidad de goles que se ha registrado por parte de un jugador en un partido del torneo nacional.



Los Tenores no quisieron quedar ajenos a los 24 años del récord del exariete de la UC y tomaron contacto con Marco Cornez, quien defendió el arco de los pumas en esa jornada y debió ir a buscar el balón dentro del arco en ocho ocasiones.



"Fue una vergüenza nacional lo que pasó esa mañana. No lo pasé muy bien. Teníamos una defensa que nos hacían pocos goles y apareció una mañana iluminada de Luka Tudor y nos hizo siete", comentó el exportero.





Además, reveló cómo fue el día después tras arribar a Antofagasta después del 8-3: "Llego con ocho al entrenamiento y de un edificio que estaban construyendo al frente me gritan 'buena súper 8'.



"Cuando nos llevaba tres goles, le digo a Juan Umaña 'métele una patada y sácalo del partido. Él hace una jugada y le mete un patadón y lo expulsan. Y yo quedo mirando pal lado", agregó entre risas.



Al ser consultado por cuánta responsabilidad tuvo en la goleada: "Me debo haber comido uno porque son ocho. Pero hay que buscar la certeza y eficacia de Luka Tudor. El talento de él estuvo brillante, porque se comían todos los amagues".