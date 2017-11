Marco Antonio Figueroa se postuló a la selección chilena

Una larga lista de nombres han sonado para ser el nuevo entrenador de la selección chilena tras la renuncia de Juan Antonio Pizzi. Donde además, algunos aprovechan para candidatearse.

Uno de ellos es Marco Antonio Figueroa, quien nuevamente se postuló para dirigir a la Roja, asegurando que tiene las capacidades para asumir el desafío.

"Lógico que tomaría la selección. Hay que hacer un trabajo para reforzar a los cinco o seis jugadores que quedan con pilas para las eliminatorias", aseguró el DT en entrevista con las Últimas Noticias.

Además, el "Fantasma" indicó que en el caso de ser el elegido tendrá mano dura con el tema de las indisciplinas.

"Mostrarles el sistema de juego, la metodología de trabajo y la forma que quieres que se comporten fuera de la cancha. Cuando pones reglas, el que las rompe se tiene que ir, pero si no las pones. Le pasó a Sampaoli y a Pizzi. Tienes que tener los pantalones y decirle chao, sea quien sea", lanzó.

Finalemnte, Figueroa le mandó un mensaje directo a Arturo Salah. "Todos miran para afuera, ahora no tenemos Mundial. ¿Por qué Arturo Salah no levanta el teléfono y me llama? ¿por qué?, Que diga ‘ya hablé con Figueroa’, pero ¿por qué no lo hacen?", cerró.