Marcelo Vega: "Nosotros sacamos a un jugador de la selección por sapo"

Polémica ha generado la supuesta marginación de Marcelo Díaz de la selección chilena por revelar detalles de la intimidad del camarín a los medios de comunicación.

En el programa Experiencia Fútbol de CDF, el exseleccionado de la Roja y parte del plantel que viajó a Francia '98, Marcelo Vega, señaló que no son raras las acusaciones de "sapo" al interior de un equipo.

"Este rumor, más que un rumor, es cierto. Es sapo, es cagüinero y todo lo que se habla en el camarín, sale de ahí y traspasa. Ahí están los dichos que dijo al diario Olé, donde prácticamente se iban de fiesta todos (...) No es solamente esto, cuando tuvo el problema con Pizzi cuando fueron a Calama, que también habló demás", subrayó.





Además, Vega relató que "esto nosotros lo vivimos como jugador. Muchas veces vimos en la selección, no voy a dar el nombre ahora porque él no está jugando, estamos retirados, no vale la pena, pero también lo sacamos por sapo".

"No era bueno tener a alguien dentro del camarín que, todo lo que se hablaba ahí, lo sabía un periodista que lo hablaba después en la radio. Hoy ese periodista no está (...) Se supo quien fue y se sacó al jugador", precisó.

El exvolante de Racing, Colo Colo y Unión Española sostuvo que la decisión estuvo consensuada con el entrenador, ya que "el técnico preguntaba '¿quién habla todo lo que se habla acá?'".

