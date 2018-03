Marcelo Vega: "Lo de Unión es un fracaso y el torneo nacional da vergüenza"

Horas complicadas está viviendo Unión Española: los hispanos llevan seis duelos sin ganar y, este jueves, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana contra Sport Huancayo en Perú.

Marcelo Vega, exvolante del club, despedazó el nivel del fútbol nacional: "Lo de Unión es un fracaso y da verguenza el torneo nacional, traen jugadores que son paquetes y se enfocan más en la cantidad que la calidad. Se trabaja mal en inferiores y llegan pocos jugadores a Primera. Los entrenadoradores tampoco son muy buenos".

Sobre Martín Palermo, "Toby" no se guardó nada: "Me extraña que Unión no haya despedido a Palermo antes, acá hay problemas de camarín. Se ve una desmotivación, no entrenas de la misma forma y se va perdiendo la claridad y las ganas de jugar".

De todos modos, el actual comentarista negó que le estén "haciendo la cama": "Nunca estuve en un equipo que le hiciera a cama a un DT, cuando los rendimientos son bajos es porque el equipo está mal conformado y porque el técnico no sabe ver las cosas. Yo jamás vi algo así, esas cosas quedan para adentro".

Por último, Vega lanzó duros dardos contra los directivos chilenos: "Los dirigentes no gastan la plata que les pasan, se están echando mucha plata al bolsillo y ven el fútbol como negocio. Colo Colo, la U y la UC se manejan bien, pero el resto no lo hace y lo he visto".