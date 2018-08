Marcelo Salas confirmó que llevará eliminación ante San Lorenzo al TAS

El presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, confirmó que llevarán al Tribunal de Arbitraje (TAS) la eliminación de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo de Almagro.

Tras el duelo en el estadio Germán Becker, el timonel del conjunto del Ñielol explicó que "recién ayer nos llegó el detalle del fallo. A partir de eso, tenemos siete días para apelar. En el fondo, vamos a seguir el conducto".

"Vamos a apelar en estos días y después seguramente terminaremos en el TAS, es lo que dijimos en un principio y lo vamos a hacer de todas maneras", puntualizó.





Salas confirmó que "vamos a pelear contra la Conmebol" y precisó que las autoridades del ente rector del fútbol sudamericano "nos reconocieron en la cara que se habían equivocado en el Comet".

"No puedo ser tan sincero, sino tendría que decir tantas cosas que tengo ganas de decir y no puedo, porque soy dirigente, entonces me tengo que aguantar. Pero es difícil, hay que ser bien realista. Acá no vamos a recuperar los puntos, seguramente, no nos van a clasificar, por eso vamos a recurrir al TAS", subrayó.

Para el presidente de Deportes Temuco, la intención es "que se sienta un precedente, que reconozcan el tema de Deportes Temuco y, en ese sentido, vamos a seguir adelante".





En lo deportivo, Salas valoró que "quedó demostrado para todo el país y para toda Sudamérica que fuimos totalmente superiores en los dos partidos, ganamos muy bien. El equipo mostró orgullo".

"Ellos están con sentimientos encontrados, pero tranquilos, porque demostramos ser superiores netamente a este San Lorenzo que no mostró nada allá y menos acá. Acá se vino a meter atrás, a hacer tiempo. La verdad es que hace mucho tiempo que no veía a un equipo argentino tan arratonado", concluyó.