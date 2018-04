Marcelo Ríos trata de "viejito" a Vilas y desata furia de la prensa trasandina

Marcelo Ríos calentó la previa de la Copa Davis al arengar al equipo chileno y asegurar que contra Argentina "nos toca romperle el culo en tenis".



La prensa argentina se hizo eco de las declaraciones del "Chino" y criticó su accionar. No obstante, el exnúmero 1 del mundo lejos de calmar el ambiente contraatacó tratando de "viejito" a Guillermo Vilas.



Una publicación en Twitter señaló que Ríos fue primero en el ranking ATP y Vilas número dos, a lo que el extenista añadió: "No molesten al viejito que después se sienten los argentinos".



El diario Olé ardió en llamas con el comentario del "Chino" y lo trató de "desubicado y soberbio". No aprende más, añadió el periódico deportivo.

No molesten al viejito que después se sienten los argentinos https://t.co/LUBFV0pRy2 — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) April 5, 2018