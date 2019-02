Marcelo Ríos tras triunfo en Copa Davis: 'Es un orgullo ser chileno en este momento'

Muy orgulloso se mostró Marcelo Ríos tras el triunfo de Chile en la Copa Davis frente a Austria, donde los nacionales consiguieron boletos para jugar en noviembre el Grupo Mundial.

"Es algo bastante especial. Siempre dije que nunca pude llegar y hacerlo con este equipazo es enorme", comenzó diciendo el "Chino".



Consultado sobre el nivel exhibido por Christian Garín, indicó: "Demostró que está a un nivel muy alto. Definir 6-2 y 6-1 es de campeón, superior a ellos".



Sobre su participación en la delegación nacional, el extenista manifestó que "me siento parte del equipo igual que todos. Me siento uno más. Tengo mucho que aportar, nunca había aportado y ahora lo hago. Me pagué todo yo por mi cuenta, quería estar en el Grupo Mundial y se logró".



Finalmente, Ríos señaló: "Es un logro, un orgullo ser chileno en este momento y por fin estar donde debemos. El Estado no cree, las empresas no creen. La Federación pasada nos tiró muy abajo, estoy seguro que habrá apoyo para el Grupo Mundial. Ojalá el nuevo presidente sepa elegir las cosas buenas y que vayamos como merecemos como uno de los mejores equipos del mundo. Un buen hotel, todas las comodidades".