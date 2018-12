Marcelo Ríos sobre posibilidad de volver a competir: 'Me siento preparado para hacerlo'

Marcelo Ríos se prepara pensando en el amistoso de exhibición del día viernes ante el ecuatoriano Nicolás Lapentti para celebrar los 20 años de haber conseguido el primer lugar del ranking ATP.

En conferencia de prensa, el exnúmero uno del mundo conversó sobre la posibilidad de retornar a las competencias y competir en un Challenger en Ohio durante el próximo año.

"Yo he estado entrenado con gente que juega bastante bien. Quise jugar hace bastante tiempo pero me lesioné. Me bajo de nuevo el bichito, viendo las redes sociales, hablando con mi señora, estando en Estados Unidos. Ahí dije ¿Qué se sentirá jugar a los 43 años?. Sea el torneo que sea de ATP, pero ser el más viejo en ganarlo sería algo histórico y me siento capacitado para hacerlo".

Además sobre su participación en el equipo de Copa Davis, el extenista aseguró que le gusta poder aportar su experiencia junto al grupo que enfrentará la serie ante Austria.

"Me encanta, el grupo está muy unido, y hoy en día tenemos un equipo con cuatro tipos que están entre los cien primeros. Con Jarry que le gano a Thiem y a Cilic, Garín que viene en alza y dos doblistas que están metidos. El equipo de hoy en día es uno de los mejores que hemos tenido en la historia. Yo nunca subí al grupo mundial, y subir como parte de un equipo me encantaría".

A las 22:00 horas en el Gran Arena Monticello, el extenista chileno se medirá ante el ecuatoriano Nicolás Lapentti.