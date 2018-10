Marcelo Ríos se arrepiente de haber insultado a periodistas: "Ese día la cagué"

En una entrevista concedida durante este jueves a 24 Horas, Marcelo Ríos habló de diversos temas, incluida la agresión verbal que tuvo hace un tiempo con un periodista durante una Copa Davis.

Al respecto, el extenista señaló que "ese día la cagué, no era el lugar y el contexto no correspondía".

Pero fiel a su estilo, después volvió a arremeter. "Tuve una etapa de mi vida que llegué al éxito muy rápido, y nadie te enseña a ser famoso ni conocido. El periodista se aprovecha hoy en día por lo que fui antes. Pienso eso de los periodistas y lo sigo pensando (su polémica frase). Pero no de todos, sí de la mayoría", sostuvo.



Consultado sobre por qué decidió radicarse en Estados Unidos, el exdeportista manifestó: "Me sentí en Chile un poco estresado, cansado. Me sentí ahogado, que podía en un momento explotar, no ser yo. El 'no estoy ni ahí' era cuando era chico, ahora empezó a influir porque tengo familia que es mas importante. No es que Chile no me guste, sigo yendo".

Ríos también tuvo palabras para algunos tenistas que enfrentó en su etapa profesional: Pete Sampras, André Agassi y Roger Federer.

"A (Pete) Sampras lo encuentro un idiota, no me interesa hablar de él. A (Andre) Agassi lo encuentro la raja y es bueno que te comparen con jugadores así. Orgullo de estar en ese tiempo", lanzó.



Sobre el suizo indicó que "pagaría por ver a Federer. Es por lejos el mejor de la historia, el mejor que ha existido. Nunca va a haber nadie como él. Él es demasiado correcto, pero no esta mal. (Nick) Kyrgios lo ves jugar y es un espectáculo, es la diferencia".

Finalmente, el "Chino" le mandó un mensaje a sus compatriotas. "El chileno no sabe tratar a sus ídolos. Cuando estás arriba todos son tus amigos y cuando estás abajo te hacen mierda", cerró.