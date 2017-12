El extenista chileno, Marcelo Ríos, volvió a manifestarse con respecto a las elecciones presidenciales, al realizar una encuesta en la que expuso a los candidatos.



El Chino realizó la iniciativa por Twitter, para así conocer qué clase de seguidores tiene en la red.



Además, Ríos aprovechó de manifestar un par de interrogantes en contra de Alejandro Guillier, en relación a su participación en el caso del juez Calvo.

Señor Guillier usted como periodista que le gusta hacer preguntas, me podría contestar estas dos? Que no me quedaron claras... pic.twitter.com/UGQcnqxQJS