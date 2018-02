Marcelo Ríos pidió perdón: "Ofendí a personas que cumplen una labor dignamente"

Marcelo Ríos pidió perdón por el grosero ataque que realizó a los periodistas que cubrían la serie de Copa Davis ante Ecuador.

En una carta a El Mercurio, el extenista nacional recordó su período en el circuito de la ATP y relató que "lo que más daña mis recuerdos es el constante acoso de los medios de comunicación y sus falsedades que sólo buscaban vender noticias sensacionalistas".

Ríos admitió que "el primer error lo cometí cuando metí a todos los periodistas en una sola bolsa y opiné mal de ellos en general".

"Cuando me llamó Pedro Carcuro y me cobró sentimientos, me di cuenta de que había muchos buenos profesionales en ese medio y que había sido injusto", complementó.

Para el exnúmero uno del mundo, haber pedido a los periodistas que "la chupen" fue una "grosería" y creía que "imitar a Maradona resultaría gracioso".

"Grave error. No era la oportunidad y no estaba siendo atacado como comúnmente ocurre", reconoció.

El Chino puntualizó que "he tenido tiempo de recapacitar que con mis dichos ofendí a personas que cumplen una labor profesional dignamente y de paso también afecté a sus familiares, amigos y tal vez a estudiantes y profesores de periodismo".

"Todo ello porque guardo rencor con sólo un puñado de malos profesionales que me han causado daño durante muchos años", explicó.

Ríos cerró: "Lo cortés no quita lo valiente: Pido públicamente perdón a todas aquellas personas a las que indebidamente pude llegar a causar alguna ofensa".