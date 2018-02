Marcelo Ríos no se retracta: "A los periodistas les encanta hacerse las víctimas"

Marcelo Ríos rompió el silencio y se refirió al episodio de este miércoles, donde insultó a los reporteros que asistieron el entrenamiento del equipo de Copa Davis y disparó: "Que la chupen todos los periodistas".

El exnúmero uno del mundo emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde no se retracta de sus dichos y aseguró que "a los periodistas les encanta hacerse las víctimas".

"Tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar por el contexto en el que estoy ahora, pero lo que pienso de ellos sigue siendo lo mismo", complementó.

Ríos también aseguró que "vine a Chile a ayudar al equipo sin cobrar ni un peso, yo no he ido a La Moneda a pedir apoyo para la exhibición de marzo porque no la estoy organizando yo, la están organizando otras personas hace casi un año".

"Llegando a Chile me encuentro con conversaciones personales filtradas, ¿con qué fin? Hacerme mierda", criticó.