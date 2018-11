Marcelo Ríos entrena de cara a su vuelta a las canchas

El tenista chileno, que reside en Sarasota, Estados Unidos, regresará a las pistas el próximo 21 de diciembre a las 22:00 en el Gran Arena Monticello de Santiago, frente al ecuatoriano Nicolás Lapentti. Esta cita coincide con el décimo aniversario de la conquista de Ríos del Nº1 del mundo de la ATP.

El otrora campeón de Monte Carlo y varios Masters Series está entrenando estos días con jóvenes promesas que se encuentran en la IMG Academy de Florida, disputando el torneo Edie Herr, una de las citas más importantes para los tenistas junior.

Marcelo Rios tearing up the courts today. What a great time to be at IMG with current and former stars practicing as well as the next generation playing at #eddieherr18 pic.twitter.com/S7M3zZZqRz