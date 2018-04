Marcelo Ríos: "En Chile se juzga mucho a los que les va bien o tienen éxito"

Marcelo Ríos está de paso por Chile y aprovechó de hablar con La Tercera. En la entrevista, el Chino contó la vez que Mauricio Israel le pidió prestados 300 millones de pesos, además de por qué prefiere vivir en Estados Unidos.

El ex número uno del mundo vive en Miami, la misma ciudad donde espera su condena Sergio Jadue, y al ser consultado si lo había visto alguna vez, Ríos se despachó con una historia de Mauricio Israel.

"No sé si estará bien contarlo", empezó diciendo, "pero lo voy a contar igual".

"Todos saben el problema que tuvo Israel. Y en la época de Israel, yo trabajaba en el Mega y el compadre llegaba con sus autitos nuevos, sus relojes, sus minitas. Le empezó a ir mal. Como él dice, se lo tragó la tele. Y fue a mi casa a pedirme plata. Me pidió una cantidad bastante importante. Unos 200 o 300 millones. Y yo le dije que no, porque no prestaba plata. Sé que después fue a pedirle plata a mi papá, pero esa es otra historia", contó el Chino.



Y luego relató su encuentro con el ex comentarista deportivo en Colombia. "El hueón saludaba al público, se metía al bus de Chile. Bueno, me viene a saludar y andaba con una polola, que era de Cali. Y yo le digo: '¿Te puedo pedir un favor? No me saludes, porque no quiero que me vean al lado de un delincuente'. Me responde: '¿Qué? ¿Un delincuente?'. '¿Qué te considerai tú?', le digo. Yo creo que la polola no sabía lo que él había hecho, porque después se metió a decir '¿cómo delincuente?'. Y le dije “deja que él te explique”. No sé si debería haberlo contado, no sé a quién puede importarle Israel hoy en día, pero la cuento porque la tenía adentro y me importa una raja Israel", dijo.



Ríos también explicó por qué prefiere vivir en Estados Unidos. "Hoy fui al mall y me sentí raro. La gente te mira, se acerca… Y yo vengo de Estados Unidos, donde no me conoce nadie (...) En Chile, a los ídolos no los sabemos cuidar. No es que sea por mí. (…) Igual lo digo más por Vidal. Chocó curado, pero es su vida personal. Yo tengo el concepto de que si el gallo es bueno y rinde en la cancha, da lo mismo. Y el hueón rindió, ganó la Copa América. Antes lo destrozaron. Que era alcohólico, que la señora era ludópata, que él también… En Chile se juzga mucho a los que les va bien o tienen éxito”, afirmó.

"Mi personalidad no calza con el periodismo. No calza en este país. Lamentablemente me crie solo… Mi familia aportó, pero no mucho, porque yo viajé desde los ocho años y me tenía que solucionar mis problemas solo. Me crie en una selva, solo, y como me trató el mundo. Algunos dicen que digo todo muy de frente y que no tengo filtro. No es que no tenga filtro, yo siento que no tengo nadie que me mande. No tengo un jefe", agregó.