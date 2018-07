Marcelo Larrondo desmiente acusaciones del presidente de U. de Concepción

Pese a que la incorporación de Marcelo Larrondo a la Universidad de Concepción era un hecho, el traspaso se cayó en las últimas horas, y desde el campanil acusaron al delantero no querer realizarse los chequeos médicos.



No obstante, Larrondo desmintió los dichos del presidente del club, Mario Rodríguez. "Yo estoy disponible para hacer la revisión médica donde sea. No tengo nada y estoy muy tranquilo", dijo el futbolista de River Plate en conversación con TyC Sports.



"Yo no hablé con el presidente de Concepción. Mi representante me dijo que no se pusieron de acuerdo por las condiciones del préstamo entre ambos equipos. Yo no tengo ninguna lesión. Lo que dijo el presidente es mentira", agregó.

