Marcelo Gallardo: "Hoy no está en mi cabeza ser técnico de Argentina"

En vista de la salida de Jorge Sampaoli de la selección de Argentina, los nombres que pueden suceder al casildense han sido varios, aunque algunos ya se han descartado, como el caso de Marcelo Gallardo.



El estratega de River Plate reiteró que su proyecto está en torno a seguir al mando del cuadro Millonario.



"Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No tengo mucho para decir. No recibí ningún llamado, hoy no está en mi cabeza. Mi cabeza está en River", dijo.



A pesar de su postura, Gallardo aprovechó de hacer un análisis con respecto a qué es lo que sucede con respecto a la selección.



"El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien. Dirigir a su seleccionado es el máximo orgullo para cualquier entrenador. De ahí a que me postule me parece que no va conmigo", comentó.