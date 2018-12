Marcelo Espina: 'Trajimos al mejor técnico que ha tenido Chile en los últimos cuatro años'

Marcelo Espina habló en conferencia de prensa para oficializar algunos detalles tras la ratificación de la llegada de Mario Salas a la banca de Colo Colo.

Sobre las exigencias que tendrá el nuevo entrenador de los albos, el gerente deportivo aseguró que deben darle la tranquilidad necesaria para que desarrolle un buen grupo. "Tiene la urgencia de armar un buen plantel y un buen equipo. Queremos hacer las cosas con mucha seriedad, con un proyecto interesante de trabajo. Trajimos al mejor entrenador que pasó por el fútbol chileno en los últimos cuatro años. Le tenemos que dar tranquilidad para que trabaje y para que se desarrolle".

Además señaló que Mario Salas no tendrá relación directa con las fuerzas básicas del club, y que su labor será solo junto al primer equipo. "El proyecto del área formativa es del club, y no se trastoca con el entrenador que esté. Mario no tiene injerencia en el área formativa. Ningún integrante del área formativa será parte del cuerpo técnico. Vamos a trabajar juntos, pero separados. Todo esto lo hablamos con Mario y no puso ninguna objeción".

Sobre el área formativa, todo indica que Manuel Crespo no seguirá a cargo de las series menores. De esta forma, el principal candidato para llegar es Emerson Pereira. Eso sí, el histórico exjugador del cuadro albo asumiría la Sub19 del cuadro de Macul.

Mientras que sobre el tema refuerzos, Andrés Vilches firmará el finiquito para sellar su salida del club. Además ratificó la continuidad de Marcos Bolados tras su paso por Universidad Católica.