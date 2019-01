Marcelo Espina: 'Gaete siempre me manifestó su felicidad por estar en Colo Colo'

La situación de Juan Carlos Gaete ha sido tema principal en la pretemporada de Colo Colo, pues aún no se sabe si continuará o no.

Desde Argentina, Marcelo Espina evitó dar una respuesta respecto a si el delantero respetará su contrato con el "Cacique". "Hoy no estamos en pensando en nada sobre Gaete. Preferimos que pasen los días, no sería bueno expresarnos en ninguna forma. Hay que dejar abiertas todas las opciones sin focalizarnos en una respuesta determinada", dijo.

Eso sí, el "Cabezón" confesó qué le dijo el ex Cobresal sobre jugar en los albos. "Dos veces hablé con él antes de contratarlo y una vez después de que llegó. En todas esas opciones me manifestó su felicidad por estar acá, a todos nos ha sorprendido lo que pasó. Es un chico de 21 años que a lo mejor hay cosas que no tiene claras".

Si Gaete decide no sumarse al plantel de Mario Salas, una de las opciones para reemplazarlo es Juan Delgado.