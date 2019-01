Marcelo Espina descartó problemas económicos para reforzar a Colo Colo

Marcelo Espina analizó la situación del cuadro albo durante este periodo de traspasos durante la presentación de Ronald De La Fuente como nuevo refuerzo de Colo Colo .

El gerente deportivo del cacique aseguró que el cuadro dirigido por Mario Salas no tiene problemas con el ámbito financiero para sumar nombres. "Colo-Colo no tiene problemas en incorporar en relación a lo económico. Estamos negociando. No tiene nada que ver lo económico en por qué no contratamos otros refuerzos. Queremos bajar el margen de error".

Además, el "Calamar" aseguró que el entrenador de Colo Colo sigue analizando puestos donde reforzarse para esta temporada. "Mario se ha manejado con cautela en la observación del plantel. Mañana va a seguir evaluando. Estamos tratando de achicar el margen de error en contrataciones".

El cuadro albo enfrentará mañana a Everton desde las 19:05 horas por el último duelo del Torneo de Verano Fox Sports, en lo que será su último duelo tras haber sido eliminados de la competencia.