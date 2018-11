Marcelo Espina descartó a Diego Cocca como candidato a DT de Colo Colo

El gerente técnico de Blanco y Negro, Marcelo Espina, descartó el nombre de Diego Cocca como candidato a asumir la banca de Colo Colo tras el fin del ciclo de Héctor Tapia.

El Calamar explicó que "generamos una secretaría técnica donde estamos siguiendo entre 80 y 100 futbolistas. De la misma manera, seguimos entrenadores jóvenes, con proyección, con determinadas características, nada en especial".

"Dentro de esa lista, da la casualidad que Diego Cocca no está", indicó para luego añadir con cierta molestia: "Creo que fui claro, chao".





Pese a que Diego Cocca había reconocido acercamientos con dirigentes del Cacique, Espina aclaró que "como política de club y como política mía, no hablé, no voy a hablar y no me voy a juntar nunca con nadie mientras tengamos un entrenador".

"No he hablado con nadie, no tengo intención de hablar con nadie, no me he juntado con nadie", reiteró.

