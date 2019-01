Marcelo Díaz sobre Argentina: 'Es un país que está viviendo un caos'

Tras su regreso a las canchas, Marcelo Díaz profundizó en cómo ha sido su estadía en Argentina desde que llegó a militar a Racing de Avellaneda.

En conversación con La Nación, el volante aseguró que "estoy muy cómodo. Me han hecho sentirme muy bien en el club y en el país. Estoy disfrutando".

"Acá es muy diferente cómo se vive el fútbol, de verdad es muy pasional. Cada quien tiene mucho sentimiento hacia su club y eso se percibe en cada momento. Creo que por eso es muy diferente al resto de los países. Lo llevo muy bien", añadió.

Sin embargo, subrayó que en sus viajes desde su casa a Avellaneda "me encuentro con tráfico, con manifestaciones todos los días. Es un país que está viviendo un caos, pero voy acomodándome".





Sobre su vínculo con los hinchas de la Academia, Díaz aseguró que "ya están reconociéndome. Me agradecen por haber venido, por lo que estoy dándole al equipo. Algunos ya me piden que me quede a vivir acá, cosa que me llena de orgullo".

"Racing tiene mentalidad ganadora, una hinchada que está con los jugadores, un director técnico que está con los jugadores y unos jugadores que van morir por esta camiseta si es necesario, porque queremos dejar nuestro nombre acá, en el club", manifestó.

Finalmente, Díaz aseguró que su gran referente es "Xavi Hernández, a quien admiraba mucho. Era impresionante lo que jugaba ese muchacho. También Iniesta, Pirlo, Paul Scholes. No quedan muchos ya".

"Ver jugar a Román (Riquelme) también era un espectáculo. Fue el jugador más difícil que me tocó marcar. Hacía todo perfecto. Nos manejó el partido: al árbitro, a la hinchada, a sus compañeros. Nos eliminaron porque hacía todo bien", concluyó.

