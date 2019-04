Marcelo Díaz: 'Si hubiesemos tenido a Messi, eramos campeones del mundo'

Marcelo Díaz llenó de elogios a Lionel Messi y Jorge Sampaoli tras haber finalizado la temporada junto a Racing de Avellaneda en la Superliga de Argentina.

El volante aseguró que en caso de que Messi hubiese sido chileno, probablemente ganaba el Mundial de Brasil 2014. "Si hubiésemos tenido a Messi en la "Roja", en Brasil habríamos sido campeones del mundo. Hubiese dado todo porque Messi sea chileno".

El campeón del fútbol argentino llenó de elogios a su exentrenador Jorge Sampaoli, a pesar de las duras críticas que recibió por parte de los trasandinos. "El único defensor acérrimo que tiene Sampaoli soy yo. Tomó a Argentina cuando no estaba clasificada a Rusia y la tenía muy difícil. Para Argentina hubiese sido una catástrofe no ir al Mundial. No pasaba por la cabeza de nadie".

Por su adaptación al equipo de Eduardo Coudet, aseguró que el balance fue positivo tras el título obtenido. "Me tuve que poner físicamente al compás del equipo porque venía de otro fútbol, de otra intensidad. Traté de poner en el equipo lo que el Chacho quería de mí, creo que lo hice bastante bien".