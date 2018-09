Marcelo Díaz: Si en algún momento viene un llamado de la Roja, feliz voy

El volante chileno de Racing Club, Marcelo Díaz, analizó en diálogo con una emisora trasandina su momento en el equipo líder de la Superliga 2018-2019 de la AFA.

"El día que me griten ('chileno, chileno' los hinchas) me voy a poner a llorar, porque soy sensible también. Vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra", dijo el Chelo.

Díaz también comentó el momento de la Roja de Reinaldo Rueda y precisó que "solamente voy a estar trabajando acá muy duro y tratando de hacer lo mejor posible para Racing. Si en algún momento viene un llamado, feliz voy".