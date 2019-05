Marcelo Díaz: 'Sería lindo ver a Messi levantar una copa con su país'

Ya arrancó la cuenta regresiva para el comienzo de la Copa América en Brasil donde la selección chilena aún no entrega la nómina definitiva para el torneo continental y sólo existen rumores de los 23 convocados por Reinaldo Rueda.

Uno de los que no estaría es el volante de Racing Marcelo Díaz, de gran nivel en el fútbol argentino pero que no ha sido considerado por el técnico nacional. De todas formas el ex jugador de Universidad de Chile entregó sus candidatos para el torneo continental, entre los que no está Chile.

"Brasil por la lista que entregó tiene un equipazo y ellos son los candidatos, lógicamente están en su casa, los uruguayos son muy fuerte y Argentina con tal de tener a Messi ya se hace fuerte y ojalá que les vaya bien y por lo menos sería lindo ver a Messi levantar una copa con su país", expresó Díaz en conversación con Radio Club de Buenos Aires.

Pero el jugador de "La Academia" también tuvo palabras para la selección chilena y como cree que será la actuación del actual campeón de América, manifestando que: "Todavía no salió la nómina de Chile y ojalá que tanto Gaby (Arias) como Eugenio (Mena) puedan estar en esa lista definitiva y yo por lo menos los veo bien, tienen un grupo bastante sólido, tienen muy buenos jugadores y como todo chileno esperare que les vaya bien a los muchachos".

Este domingo 26 de mayo se dará a conocer la convocatoria de Reinaldo Rueda donde además de Marcelo Díaz, tampoco estaría Claudio Bravo, dos de los principales jugadores en la obtención de los títulos internacionales.