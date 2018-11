Marcelo Díaz: "Sampaoli me cambió mucho la cabeza"

Cuando llegó Jorge Sampaoli a la U en 2011, a Marcelo Díaz le cambió su vida futbolística. "Carepato" fue clave para el casildense, tanto en los azules como la selección chilena.

En entrevista con Goal, el chileno alabó las virtudes de su extécnico. "Me cambió mucho la cabeza. Yo no quería seguir en la U, pero me insistió tanto que me quedé. Me dijo que no me iba a regalara nada, que el puesto tenía que ganármelo con trabajo. Hoy estamos disfrutando haber aprendido mucho de él", indicó.

Respecto a los malos resultados que obtuvo Sampaoli con Argentina, "Chelo" apuntó que "había muy buenos jugadores, pero venían sin una base de trabajo como la que tuvimos nosotros con Bielsa. Tal vez le dieron muy poco tiempo, y aún así los clasificó al Mundial".

Sobre su presente en Racing de Avellaneda, el ex Basilea señaló que "soy el tipo de jugador que han visto, y lo mejor es que lo estoy demostrando. Puse la vara alta y no puedo bajarme de ahí. Soy un jugador de equipo y que da todo por los compañeros".

Por último, Díaz también elogió a Eduardo Coudet, su actual DT. "Me convenció de venir, me había buscado cuando dirigía a Central y Tijuana. Me gusta mucho, tiene las ideas bastante claras y comparto su forma de juego".