Marcelo Díaz: Puedo ayudar para convencer a Aránguiz y Vargas de venir a Racing

El volante chileno de Racing Club, Marcelo Díaz, comentó estar disponible para conversar con excompañeros de la U y la Roja para llegar al equipo de Avellaneda.

El jugador de la Academia destacó su conexión futbolística con el mediocampista del Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, y al atacante de Tigres de la UANL, Eduardo Vargas, generando la inquietud de los periodistas para contar con ellos.

En diálogo con el programa Racing XXII de Radio CUT, el Chelo comentó que "no me compete a mí, pero si el club lo quisiera, me pueden avisar y los llamo", para convencer a Aránguiz y Vargas de llegar al conjunto albiceleste.