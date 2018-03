Marcelo Díaz publicó amenazas de muerte contra su hija

Marcelo Díaz no está pasando por su mejor momento. Su equipo, los Pumas de la UNAM, completaron su quinto partido consecutivo sin conocer victorias, convirtió un autogol que significó su última derrota ante Toluca y quedaron virtualmente fuera de la zona de playoffs.

Sin embargo, la mala racha ha traspasado lo futbolístico y el jugador nacional publicó en su cuenta de Twitter amenazas de muerte contra su hija.

En pantallazos de mensajes internos vía Instagram, se puede apreciar que el usuario lo encara por perder 300 mil pesos en una apuesta, le profiere una serie de insultos y dispara: "Voy a matar a tu hija".

Ante esto, Díaz advirtió: "A mí me pueden criticar, a mí me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete nadie y por ellos doy la vida. Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm".