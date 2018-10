Marcelo Díaz: "No estoy en la nómina y solamente me enfoco en seguir trabajando en Racing"

El volante chileno Marcelo Díaz habló sobre su ausencia en la nómina de Reinaldo Rueda para los amistosos frente a Perú y México de este mes de octubre, instancia en donde no quiso dramatizar por quedarse fuera de los convocados.

"Yo vi lo mismo que ustedes (periodistas), no estoy en la nómina y solamente me enfoco en seguir trabajando acá, mi forma no va a cambiar. Estar en Racing me hace sentir bien, cómodo y la mejor respuesta que uno puede tener es hacerlo bien para el equipo".

¿Te sorprende ser titular destacado en Racing en tan poco tiempo? "Yo venía con una intención muy clara desde México. Yo decidí venir a Racing porque es un club grande que me motivaba, aunque no esperé que fuera tanta la repercución. Aunque también se maginifica mucho porque estamos primeros y el equipo gana. Pero esto es una cuestión de equipo, no solo mía", sostuvo.

Sobre la tremenda ovación que ha recibido en los últimos partidos desde la hinchada de la Academia, indicó: "Me sorprendió, porque llevo muy pocos partidos, y que la gente me cante y me ovacione es algo muy lindo. Espero seguir jugando de la misma forma y ayudar al equipo, ya que no vine a disputar sólo 5 partidos, si no que espero estar mucho tiempo aquí".

Finalmente, Díaz se refirió a la citación de su compañero Eugenio Mena a la selección. "A Eugenio lo conozco hace mucho tiempo y sé lo que puede rendir, ya que acá lo está haciendo de maravilla. Es un jugador capacitado para jugar de volante y tiene unas condiciones tremendas. Ha hecho una carrera muy linda y por su presente y todo lo que significa, es un jugador determinante para nosotros y para Chile", cerró.