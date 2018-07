Marcelo Díaz: La mejor liga del mundo es la mexicana

El Chelo se mexicanizó. El volante chileno Marcelo Díaz realizó una atrevida declaración a través de Instagram, sobre cuál es la mejor liga de fútbol del mundo.

"Este viernes estrenaremos uniforme nuevo en el inicio de la mejor liga del mundo, no es la Premier League", escribió el jugador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"No es la Bundesliga, no es La Liga, no es la Serie A, es la Liga Bancomer carajo. Vamos los Pumas!", agregó el exseleccionado chileno de 31 años.

El viernes se inicia el Torneo de Apertura 2018-19 de la Liga MX, cuando Pumas visite a Veracruz (sin Díaz suspendido) en el Estadio Luis Pirata Fuente y Atlas reciba a Querétaro.