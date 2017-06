Marcelo Díaz: "Esta es la mejor generación de futbolistas chilenos en la historia"

Asegurando que dejar afuera al "Portugal campeón de Europa, con Cristiano a la cabeza" es algo "muy lindo que nos tocó vivir", Marcelo Díaz aseguró que ésta "es la mejor generación de futbolistas chilenos en la historia".

Ello, a su juicio, lo sustentan las finales conseguidas en tres años y que el domingo podría convertirse en un tercer título: Copa América 2015, Copa Copa América Centenario 2016 y la Copa Confederaciones.

"No hay más que decir, sólo hay que aplaudir, ponerse de pie y apoyar", dijo a ADN Deportes, señalando que el paso a la final refleja "el esfuerzo que hacemos a diario".

"Estamos acá por una ilusión muy grande que es obtener el título y no vamos a descansar hasta conseguirlo", advirtió el volante del Celta de Vigo.

En ese sentido, Díaz sostuvo que "jugando como equipo podemos derribar a cualquiera. Ya lo hemos hecho dos veces contra Argentina y ahora contra Portugal. La base sólida que tenemos es la convicción en el equipo y eso no lo cambiamos en ningún segundo".





El exmediocampista de la U, asimismo, reveló cúal era el orden de los cinco elegidos para los penales y se deshizo en elogios para el capitán de la Roja.

"(Claudio) Bravo es un arquero excepcional, por algo está en uno de los mejores equipos del mundo y es él es uno de los mejores del mundo; qué bueno que lo tenemos con nosotros. Los pateadores para qué decir: está Arturo, Charles, Alexis, luego venía Jean y el último era yo", confesó.

Por lo mismo, agregó que el triunfo desde los 12 pasos no es azar: "Tenemos buenos pateadores porque lo practicamos y tenemos la convicción de que podemos hacerlo en cualquier momento".

¿El rival para la final? "Prefiero Alemania, pero no tengo ningún candidato predilecto. En estas instancias, el que venga será difícil igual, pero por una cosa personal me tocó jugar en Alemania y me gustaría que fuese ante ellos", manifestó.

"Llevamos bastante tiempo acá en Rusia, lo único que queremos es acabar esto y qué mejor sería con un título y no vamos a descansar hasta conseguirlo", concluyó.