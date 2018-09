Marcelo Díaz eligió al mejor jugador de la Roja y analizó el fracaso de Sampaoli en Argentina

El mediocampista de Racing, Marcelo Díaz, sorprendió en conversación con Fox Sports al elegir al mejor jugador de la "generación dorada" de la Roja y al analizar el fracaso de Jorge Sampaoli en la selección argentina.

"Charles Aránguiz es el jugador más determinante que tiene y tuvo la selección. No tiene las luces de Vidal ni de Sánchez, pero hace todo el trabajo, el bueno y el malo", lanzó.

En esa línea, agregó que "en el Mundial de Brasil y la Copa América 2015 fue el mejor de Chile, yo lo admiro como persona, porque no quiere figurar en ninguna parte. Es el mejor de todos", agregó.

El mediocampista también tuvo palabras para Jorge Sampaoli y el rotundo fracaso que tuvo junto a la selección argentina en Rusia 2018.

"En el esquema de Sampaoli no hay figuras y Argentina está llena, es difícil que Messi presione como le gustaba a Jorge. A las figuras de Argentina no le puedes imponer que corran a los defensores, si lo hacen el día de mañana van a terminar desgastados porque son figuras mundiales y no quieren eso. Además, Argentina dependía mucho de Messi", detalló.

Sobre aquello, hizo una analogía de lo que le pasaba al casildense con Chile. "teníamos figuras, pero eran de sacrificio, cuando tenían que correr...corrían, y no tenían ningún problema. Sampaoli fue el mejor técnico que tuve en mi carrera", cerró.