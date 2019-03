Marcelo Díaz confiesa: 'Sería lindo retirarme en Racing'

Los seguidores de Racing Club de Avellaneda le hicieron particulares preguntas en redes sociales a sus ídolos del plantel, y uno de los que contestó las interrogantes de los fanáticos fue el chileno Marcelo Díaz.

Una de las preguntas que más llamó la atención de los hinchas hacia el mediocampista fue: "¿Te gustaría terminar tu carrera en Racing?".

Tras ello, el bicampeón de América con la Roja respondió: "Sería lindo retirarme en Racing, me han hecho sentir como en casa. Me han traspasado mucha admiración y me han dedicado cánticos, y sí, da para pensarlo".

De esta forma, se apagan un poco las ilusiones de los hinchas de Universidad de Chile que soñaban con el regreso de Díaz al club.