Marcelo Díaz: 'Como vivo mi vida, vivo dentro del campo de juego'

Marcelo Díaz llegó esta temporada a Racing y se ha transformado en un pilar fundamental en el equipo que se perfila como principal candidato a quedarse con la Súper Liga argentina.

Es por eso que el volante fue protagonista de una entrevista en el canal oficial de Racing, donde comentó sus sensaciones sobre el momento deportivo y personal que vive en el cuadro trasandino.

"Me vuelve loco lo que me pasa acá, porque llevar tan poco tiempo y haber entrado en el corazón del hincha me hace tener una responsabilidad muy grande, responsabilidad que a mí me encanta".

Además, tuvo momentos para reflexionar sobre lo que transmite en el campo de juego.

"Siempre estoy concentrado, pongo en mi cabeza y decreto lo que tengo que hacer, como vivo mi vida también vivo dentro del campo de juego, cada pelota para mi es la última, cada minuto es el final".

"Care´pato" no descartó, luego de colgar los botines, ser entrenador: "Yo quiero ser entrenador, quiero hacer el curso en España, y poder desarrollarme como entrenador, muchas veces pienso como entrenador dentro de la cancha".

Una entrevista que grafica el momento de Díaz en Argentina, donde se ha ganado elogios de figuras como Juan Román Riquelme, a la espera de su recuperación por la lesión en la rodilla y así estar disponible para la fase final del torneo, que lidera Racing con 36 puntos.

